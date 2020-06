Des nouvelles informations sur le Pack d'Extension de Pokémon Epée et Bouclier seront révélées demain

Vous l'avez peut-être oublié, mais la première partie du pack d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, L'Île Solitaire de L'Armure, révélé fin mars , est sensé sortir courant juin . Afin de préparer la sortie, The Pokémon Compagny vient d'annoncer que de nouvelles informations sur les DLC seront révélés demain à 15H .

On se doute forcément que la date de sortie de la première partie de ce pack d'extension sera révélée. Cependant, la tweet de The Pokémon Compagny ne précise pas que seules des infos sur L'Île Solitaire de L'Armure seront dévoilés.

Un petit aparté sur la 2ème partie du pack d'extension, Les Terres Enneigés de la Couronne, est donc possible.