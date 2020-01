Pokémon Epée & Pokémon Bouclier : tous les détails du pass d'extension

Le Pokémon Direct (voir détails ici) a été quasiment entièrement consacré au pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier qui sera proposé en deux parties et permettra de découvrir deux nouvelles zones : Isolarmure et Couronneige. La première partie nommée L’île solitaire de l’Armure sortira en juin et la seconde nommée Les terres enneigées de la Couronne sera disponible cet automne. Chaque partie permettra de vivre une grande aventure dans de nouvelles Terres Sauvages bien plus peuplées avec de nouveaux Pokémon et de nombreuses surprises (voir là). A noter que les deux parties auront quelques différences en fonction de la version du jeu. Retrouvez ci-dessous tous les détails de ce pass qui peut d'ores et déjà être préacheté sur l'eShop au prix de 29,99€ ce qui débloque deux uniformes Pikachu / Evoli. De plus une mise à jour immédiate permet d'avoir un aperçu des nouvelles zones- voir ici.

Nous avons le plaisir de vous révéler le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, le tout premier contenu additionnel payant de la série principale des jeux vidéo Pokémon ! Ce pass d’extension comprend les contenus additionnels L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne, tous deux liés à votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Ces nouvelles extensions vous permettront de découvrir deux nouvelles zones totalement inédites de la région de Galar ! Rencontrez des personnages inédits et attrapez de nouveaux Pokémon en explorant Isolarmure et Couronneige !

Vous pourrez démarrer vos nouvelles aventures avec vos données de sauvegarde de Pokémon Épée ou de Pokémon Bouclier ! Il vous sera également possible de vous rendre à Isolarmure et à Couronneige à presque n’importe quel moment du scénario du jeu principal. Que vous débutiez votre quête des Badges de la région de Galar ou que vous soyez déjà Maître de la Ligue, tous les Dresseurs pourront profiter de ces contenus additionnels dès leurs sorties ! Vous devrez avoir atteint les Terres Sauvages dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier avant de partir explorer Isolarmure et Couronneige. (Il vous faudra jouer environ deux heures pour y accéder, mais ce temps est susceptible de différer selon vos préférences de jeu.) La sortie de L’île solitaire de l’Armure est prévue pour fin juin 2020, et il faudra patienter jusqu'à l'automne 2020 pour Les terres enneigées de la Couronne. Vous pourrez cependant préacheter le pass d’extension comprenant ces nouvelles zones dès le 9 janvier 2020. Il s’agit là du meilleur moyen pour vous de profiter de toutes ces nouveautés dès leur sortie.

1RE PARTIE

(sortie prévue pour juin 2020)

UNE NOUVELLE ZONE, ISOLARMURE ;

DE NOUVEAUX POKÉMON ;

DE NOUVELLES TENUES ;

DES FONCTIONNALITÉS UTILES, DES OBJETS, ET PLUS ENCORE...

2E PARTIE

(sortie prévue pour l'automne 2020)

UNE NOUVELLE ZONE, COURONNEIGE ;

DE NOUVEAUX POKÉMON ;

UN NOUVEAU MODE CO-OP ;

DE NOUVELLES TENUES ET PLUS ENCORE...

BONUS SPÉCIAL D’ACHAT

UNIFORME PIKACHU

UNIFORME ÉVOLI

Vous recevrez le bonus spécial dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier en utilisant les codes obtenus avec l’achat du Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier !