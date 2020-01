Pokémon Epée et Bouclier : Récupérez votre Ramoloss de Galar

En plus d'apprendre l'existence du Pass Extension dont bénéficie dès aujourd'hui Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, Game Freak nous met à disposition un avant-goût des nouveautés avec l'arrivée d'un tout nouveau Pokémon : Ramoloss de Galar. Après avoir téléchargé la dernière mise à jour disponible, vous trouverez ce résident de l'île d'Isolarmure égaré dans la Gare de Brasswick en plus d'un de vos nouveaux rivaux : Sophora dans Pokémon Epée, et Saturnin dans Pokémon Bouclier.

Profitez donc de l'occasion pour le capturer et découvrir ses nouvelles capacités. Pour le faire évoluer en Flagadoss ou Roigada il vous faudra par contre faire preuve de patience. Flagadoss sera accessible à partir de juin grâce à un objet présent sur l'île d'Isolarmure. Pour avoir Roigada, il vous faudra acquérir un objet spécifique sur l'île de Couronneige, accessible cet automne seulement .