Capturez les anciens Pokémon légendaires dans Pokémon Epée et Bouclier

Comme nous venons de l'apprendre un peu plus tôt à l'occasion du dernier Pokémon Direct, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier bénéficient dès aujourd'hui d'un Pass Extension composé de 2 parties : L'île solitaire de l'Armure disponible en juin 2020 , et Les terres enneigées de la Couronne, qui sera disponible durant l'automne 2020 .

La seconde partie apportera dans ses bagages un tout nouveau mode coopératif qui vous permettra d'explorer les antres situés sous l'île de Couronneige afin de rencontrer et de capturer une bonne partie des Pokémon légendaires toutes générations confondues. De plus, les terres qui composent l'île abritent également de nouveaux Pokémon légendaires (ou des formes régionale vu le design de certains). Quoiqu'il en soit, il faudra attendre l'automne 2020 pour pouvoir compléter votre Pokédex. En attendant, nous vous laissons retrouver la vidéo de présentation ci-dessous.