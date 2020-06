Pokémon Epée & Bouclier Showcase : un événement vidéo à voir dès maintenant

Pokémon Epée et Pokémon Bouclier continuent leur campagne de promotion alors qu'ils s'apprêtent à recevoir du contenu supplémentaire via le pass d'extension. En attendant l'arrivée du premier DLC la semaine prochaine , cette nuit un live a réuni des membres de Nintendo of America et deux Youtubeurs adoubés par la société, Strawburry17 et AbdallahSmash026. Au programme, un petit rappel des spécificités du jeu en fonction des versions, une balade dans les Terres sauvages, des explications sur les raids Dynamax, quelques combats Gigamax et des anecdotes des uns et des autres. Bref, une petite piqûre de rappel (en anglais) pour celles et ceux qui prendraient le train en marche.

