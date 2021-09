Pokémon Epée & Bouclier : obtenez un code pour affronter Duralugon Gigamax - Dispo chez Micromania-Zing

Si vous jouez à Pokémon Epée et Pokémon Bouclier et que vous n'avez pas encore pu affronter en Raid un Duralugon Gigamax, vous pouvez obtenir un code spécial vous permettant de recevoir un Cristal Géant donnant accès à un raid Dynamax dans l'antre géant de la tour des Terres Sauvages de Galar, Pour cela, il vous suffit simplement de vous rendre dans un magasin Micromania-Zing en France sachant que l'offre n'est soumise à aucune obligation d'achat. Une fois le code en votre possession, vous n'avez plus qu'on suivre els instructions ci-dessous ou sur le site de Pokémon.fr

L'offre a débuté le 27 août dernier et se clôturera le 27 septembre prochain .

Affrontez Duralugon Gigamax dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

Rendez-vous dans votre magasin Micromania-Zing afin d’obtenir un code spécial pour un Cristal Géant, qui vous permettra de croiser ce puissant Pokémon.

Vous cherchez un Pokémon capable de surplomber vos adversaires dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ? Du 27 août au 27 septembre 2021, les joueurs et joueuses en France pourront se rendre à Micromania-Zing pour obtenir un code leur permettant de recevoir un Cristal Géant spécial en jeu. En l'utilisant, vous aurez accès à un raid Dynamax dans l'antre géant de la tour des Terres Sauvages de Galar, au cours duquel vous pourrez vous mesurer à Duralugon Gigamax. Terrassez ce Pokémon de type Acier et Dragon pour avoir une chance de l'attraper et de l'ajouter à votre équipe ! Vous pourrez recevoir ce code en magasin physique ou en ligne sur le site de Micromania-Zing.

Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre Cristal Géant en jeu :

Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.

Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal.

Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ».

Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe » pour vous connecter à Internet.

Saisissez votre code.

Le Cristal Géant est transféré dans votre jeu. (Les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou dans votre Boîte Pokémon. Les objets apparaissent dans votre Sac.)

N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Suivez ces étapes pour défier Duralugon Gigamax lors d'un raid Dynamax :

Rendez-vous à l'antre géant de la Tour en ruines, dans les Terres Sauvages.

Une fois devant l'antre géant de la tour, sélectionnez le Cristal Géant dans votre Sac pour l'utiliser. Un puissant faisceau de lumière jaillira alors de l'antre géant.

Une fois l'antre actif, inspectez-le en appuyant sur A, puis sélectionnez le Duralugon Gigamax. Vous pouvez décider d'inviter d'autres joueurs et joueuses à vous rejoindre, ou de l'affronter seul avec d'autres personnages non jouables du jeu.

Tous les joueurs participant au raid auront une chance de capturer Duralugon Gigamax si vous remportez le combat.

Vous pourrez participer à ce raid Dynamax autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous gagniez ou qu'il soit minuit le jour où le Cristal Géant a été utilisé. Chaque code permettant d'obtenir un Cristal Géant ne peut être utilisé qu'une seule fois par jeu. Vous ne pouvez recevoir cette récompense qu'une seule fois.

L'offre est sans frais dans la limite des stocks disponibles, alors ne perdez pas de temps ! Rendez-vous sans plus tarder dans le magasin Micromania-Zing le plus proche de chez vous et obtenez votre code pour un Cristal Géant !