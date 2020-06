Regieleki et Regidrago :présentation des nouveaux Pokémon légendaires de Pokémon Epée & Bouclier

Avec la vidéo spéciale diffusée aujourd'hui sur les DLC à venir du Pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier, de nouvelles informations ont été dévoilées. Après Wushours, Shifours et Sylveroy, deux nouveaux Pokémon légendaires ont été présentés : Regieleki et Regidrago. on les retrouvera dans le DLC 2 Les Terres Enneigées de la Couronne qui sera disponible cet automne . Retrouvez ces nouveaux Pokémon dans la vidéo ci-dessous ainsi que leur présentation complète

Pour rappel, vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que notre test complet du jeu ICI (et un avis alternatif LA.) Quant au Pass d'extension, c'est par là que ça se passe.

REGIELEKI CATÉGORIE Pokémon Électron

TYPE Électrik

TAILLE 1,2 m

POIDS 145,0 kg

TALENT Transistor Une source d'énergie inépuisable Le corps de Regieleki est presque entièrement composé d'énergie électrique. En effet, il se nourrit d'électrons pour survivre. On dit que ses capacités Électrik sont plus puissantes que celles de n'importe quel Pokémon de ce type. Un potentiel contenu Des scientifiques ont découvert que le corps de Regieleki était recouvert d'un équipement isolant spécial. Selon certaines théories, les peuples jadis tourmentés par ce Pokémon lui auraient imposé cet équipement dans le but de restreindre ses pouvoirs. La capacité signature de Regieleki : Voltageôle Lorsqu'il utilise cette capacité spéciale de type Électrik, le Pokémon lance de violents éclairs depuis la partie inférieure de son corps, emprisonnant les cibles qui se trouvent en dessous dans une cage d'électricité. La capacité ne se contente pas de causer des dégâts au moment où elle frappe les ennemis, elle les piège également dans une cage électrique qui leur inflige des dégâts continus pendant quatre à cinq tours, tout en les empêchant de s'enfuir ou d'être rappelés par leur Dresseur.