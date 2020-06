Pokémon Epée & Bouclier : le DLC 1 du pass d'extension obtient une date de sortie

Comme attendu, The Pokémon Company a publié une vidéo (en japonais) nous donnant quelques précisions sur le Pass d'extension et notamment sur sa première partie, L’île solitaire de l’Armure qui obtient une date de sortie : le 17 juin prochain . Pour le moment, l'information n'a été publiée qu'au Japon mais logiquement on devrait avoir la confirmation pour les autres régions dans la foulée. En attendant, d'autres informations, retrouvez la vidéo japonaise ci-dessous.

EDIT : Le DLC sortira bien aussi le 17 juin prochain en Europe et aux Etats-Unis

Pour rappel, vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que notre test complet du jeu ICI (et un avis alternatif LA.) Quant au Pass d'extension, c'est par là que ça se passe.