Pokémon Players Cup : obtenez un Porygon2 pour Pokémon Epée & Pokémon Bouclier

Si vous voulez obtenir un Pokémon Porygon2 pour Pokémon Epée / Bouclier, il vous suffit de regarder le 22 et le 23 août prochain les derniers matchs du tournoi Pokémon Players Cup. En effet, à certains moments de la diffusion de l’événement, un code spécial apparaîtra à l'écran et il suffira ensuite de le rentrer dans votre jeu via l'option Cadeau Mystère. Evidemment, vous pourrez aussi récupérer le code sur le net après diffusion mais attention le code ne sera valable que jusqu'au 31 août !

Pour suivre les matchs du tournoi Pokémon Players Cup, rendez-vous sur Twitch.tv/Pokemon et sur Youtube.com/Pokemon, Pour plus de détails, voir ci-dessous ou sur le site officiel des Pokémon.

À l'occasion de la Pokémon Players Cup, obtenez un Porygon2 prêt pour le combat ! Assistez en direct aux derniers matchs du tournoi les 22 et 23 août pour obtenir un mot de passe permettant de le récupérer dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Avez-vous suivi la Pokémon Players Cup, la compétition en ligne de l'été qui rassemble tous les meilleurs joueurs du monde ? Les derniers matchs du tournoi sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront diffusés à partir de 18:00 UTC, les 22 et 23 août 2020. Connectez-vous à la chaîne pour regarder des combats exceptionnels. Vous aurez en plus la chance d'obtenir un puissant Pokémon, prêt pour le combat ! À certains moments au cours de la diffusion des finales de la Pokémon Players Cup sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, un mot de passe apparaîtra à l'écran. Saisissez ce mot de passe dans le menu « Cadeau Mystère » de votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pour recevoir un Porygon2 spécialement entraîné pour les stratégies basées sur la Distorsion, que vous avez pu déjà observer au cours des combats de la Pokémon Players Cup. Ne manquez surtout pas cette opportunité d'ajouter le Pokémon Virtuel à votre équipe ! À tournoi exceptionnel, cadeau exceptionnel ! Le mot de passe sera valide jusqu'au 31 août 2020 ; assurez-vous de le saisir avant l'échéance ! Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre cadeau en jeu : Regardez la diffusion des finales du tournoi de jeu vidéo de la Pokémon Players Cup pour obtenir le mot de passe. Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal. Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ». Sélectionnez « Via un code ou un mot de passe » pour vous connecter à Internet. Saisissez le mot de passe. Le cadeau est transféré dans votre jeu (les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon). N'oubliez pas de sauvegarder votre partie. Si vous aussi souhaitez fausser les dimensions grâce à la capacité Distorsion de Porygon2, n'oubliez surtout pas de regarder les finales du tournoi de jeu vidéo de la Pokémon Players Cup les 22 et 23 août 2020, chaque jour à partir de 18:00 UTC !

Source : Pokemon