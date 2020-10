Pokémon Epée et Bouclier Pass d'extension : découvrez un nouveau spot publicitaire japonais

On approche doucement mais sûrement de la sortie du deuxième DLC de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier à savoir les terres enneigées de la Couronne. Afin de célébrer l'arrivée imminente de ce dernier contenu payant, Nintendo Japan nous dévoile aujourd'hui sur leur chaîne Youtube officielle un tout nouveau spot publicitaire mettant en avant les choses que vous pourrez découvrir et explorer grâce à cette nouvelle extension. Retrouvez le spot publicitaire en question ci-dessous.

Pour rappel, le premier DLC de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, à savoir Isolarmure est d'ores et déjà disponible tandis que le deuxième Couronneige sera disponible le 23 octobre 2020 sur Nintendo Switch.

Source : Youtube