Le plein d'annonces pour les DLC de Pokémon Epée et Bouclier

C'était la dernière annonce du Nintendo Direct Mini d'aujourd'hui : le Pack d'Extension de Pokemon Epée et Pokémon Bouclier est revenu sur le devant de la scène pour nous délivrer de nouvelles annonces sur le premier DLC, L'Île Solitaire de l'Armure :

La première partie du DLC de Pokémon Epée & Pokémon Bouclier, L'Île Solitaire de L'Armure, sera disponible fin juin . En plus de cela, si vous achetez les DLC avant le 31 août , vous recevrez en cadeau les vêtements de Tarak.

Communiqué officiel :

Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier :

avec le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, l’île tentaculaire d’Isolarmure et les étendues enneigées de Couronneige deviennent accessibles dans la région de Galar. Sur l’île d’Isolarmure, les Dresseurs peuvent se rendre dans un nouveau dojo dédié aux combats Pokémon afin de se perfectionner. Au cours de leur formation, ils pourront recevoir le Pokémon légendaire Wushours des mains du maître Mustar en personne. Au fil de leur entraînement avec Wushours, les Dresseurs obtiendront le droit de défier les Tours des Deux Poings et verront Wushours évoluer en Shifours une fois qu’ils auront triomphé de l’une des deux tours. En plus de nouvelles tenues et coupes de cheveux, le Pass d’extension introduit également de nouveaux décors, cadres et effets pour agrémenter les cartes de ligue. La 1ᵉ Partie du Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : L’île solitaire de l’Armure, sera disponible fin juin. Plus d’informations concernant la 2ᵉ Partie du Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : Les terres enneigées de la Couronne, seront révélées prochainement. Les Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, comprenant L’île solitaire de l’Armure et