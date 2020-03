Nintendo Direct Mini : à voir dès maintenant

On l'attendait et le voilà... Sauf que ce n'est pas un Nintendo Direct classique mais un Nintendo Direct mini ! Décidément Nintendo ne fait rien comme tout le monde. Au programme, Bravely Defaut II, Xenoblade Chronicles et quelques autres annonces que nous allons développées dans nos news. A noter que Nintendo précise qu'en raison de la pandémie, les informations contenues dans ce Direct sont susceptibles d'être modifiées.

