Pokémon : Ailes du Crépuscule - épisode spécial Tournoi des Stars de Galar

Alors que nous attendons tous avec impatience le premier épisode de Pokémon : Ailes du crépuscule doublé en français (voir ici), The Pokemon Company vient de publier sur sa chaîne Youtube un nouvel épisode spécial afin de célébrer l'arrivée du dernier DLC de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier.

Pour rappel, cette série animée à pour but de raconter les périples des dresseurs de la région de Galar. Ces courts épisodes nous permettent d'en apprendre plus les mystères que referme cette nouvelle région. En l'occurence, dans ce dernier épisode nous suivons Tarak, après avoir perdu son titre de maître, qui à pour but d'organiser le Tournoi des Stars de Galar. C'est aussi l'occasion de découvrir en vidéo Isolarmure ainsi que Couronneige et les relations qu'entretient Tarak envers ses différents rivaux.

Retrouvez ce nouvel épisode doublé en anglais et sous-titré en français ci-dessous. Si cela vous intéresse retrouvez tous les épisodes de la série ci-après. Bon visionnage !

Source : Youtube