Pokémon : Ailes du Crépuscule - L'épisode 5 est disponible

Pokémon : Ailes du crépuscule est une série animée Pokémon racontant les périples des dresseurs iconiques de la région de Galar. Ces courts épisodes publiés sur Youtube nous permettent d'en apprendre plus sur nos personnages favoris de la 8ème génération.

Nous vous en parlions récemment, la production de l'épisode 5 de Pokémon : Aile du Crépuscule a prit du retard au Japon et par conséquent sa diffusion à elle aussi été retardée (ici). Bonne nouvelle pour les fans de la série, The Pokémon Company vient de nous délivrer son 5ème épisode aujourd'hui . Ce nouvel épisode met en lumière le personnage Liv, l'assistante de Shehroz. Connu pour sa personnalité froide et son manque d'empathie, nous apprenons grâce à cette vidéo que Liv est avant tout une travailleuse acharnée de par son investissement dans son travail. Vous retrouverez cet épisode ci-dessous sous-titré en français.

Shehroz est peut-être le Président, mais c’est Liv qui s’assure que tout se passe bien dans la région de Galar. Découvrez à quoi ressemble une de ses journées dans le nouvel épisode de Pokémon : Ailes du crépuscule.

Source : Youtube