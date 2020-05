Pokémon : Ailes du crépuscule : la diffusion de l'épisode 5 de la série aura du retard

Pokémon : Ailes du crépuscule est une série animée Pokémon racontant les périples des dresseurs de la région de Galar. Ces courts épisodes publiés sur Youtube nous permettent d'en apprendre plus sur nos personnages favoris de la 8ème génération. Le 4ème épisode étant sorti il y a presque un mois de cela, énormément de fans attendent avec impatience la suite. Malheureusement nous venons d'apprendre, via un Tweet officiel de la Pokémon Company, que la réalisation du 5ème épisode a pris du retard en raison du COVID-19 et que sa publication est donc repoussée. Prévu initialement durant le mois de mai, The Pokémon Company s'excuse pour ce léger contretemps et nous donne rendez-vous le 5 juin 2020 afin de visionner cet épisode en japonais. Nous devrons donc patienter quelques jours supplémentaires afin de pouvoir profiter d'une version sous-titrée en français.

