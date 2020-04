Pokémon : Ailes du crépuscule - L'épisode 4 est disponible

La Pokémon Company profite de l'engouement autour de la dernière génération de Pokémon pour produire des petites vidéos d'une série appelée Pokémon : Ailes du crépuscules. Cette série permet de mettre en avant de célèbres dresseurs de la région de Galar. De plus, elle permet d'approfondir l'univers et le background de certains de leurs personnages et en l'occurrence aujourd'hui c'est la championne d'arène eau, Donna, qui est mise en avant.

Connu par la communauté de par son charisme sans précédent, Donna est l'un des dresseuses les plus appréciées de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier et son histoire est tout aussi touchante. D'ailleurs, la vidéo est d'ores et déjà disponible ci-dessous.

Pour rappel, deux extensions pour Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sont prévues cette année. Respectivement, l'île solitaire de l'Armure et les terres enneigées de la Couronne.

