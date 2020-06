Pokémon Epée et Bouclier - Récapitulatif des Pokémon annoncés dans le dernier trailer

Le nouveau trailer dédié au contenu additionnel de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier paru ce jour nous a permis de faire le point sur les Pokémon qui seront disponibles sur l’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. Nous pouvons compter sur l'arrivée d'anciens Pokémon qui n'avaient pas été intégrés au jeu de base, mais aussi de nouveaux Pokémon légendaires qui seront au cœur de l'histoire de ces nouvelles extensions. Vous les retrouverez ci-dessous classés par catégorie :

POKÉMON LÉGENDAIRES

Voici les Pokémon légendaires qui apparaîtront dans L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne.

Wushours

Shifours

Shifours Gigagax

Sylveroy

Regieleki

Regidrago

DÉCOUVREZ LA FORME GIGAMAX DE VOTRE POKÉMON PARTENAIRE !

Dans L’île solitaire de l’Armure, la première partie du Pass d'extension, vous allez pouvoir aider certains de vos Pokémon à obtenir la puissance du Gigamax ! Ceci a permis la découverte des formes Gigamax de Gorythmic, Pyrobut et Lézargus, les évolutions des trois Pokémon de départ de la région de Galar.

Cette fois, de nouvelles informations relatives aux capacités Gigamax de ces trois Pokémon ont été révélées. Ces attaques extrêmement puissantes infligent encore plus de dégâts que les capacités Dynamax ou Gigamax normales !

Gorythmic Gigamax

Pyrobut Gigamax

Lézargus Gigamax

DES POKÉMON FAMILIERS ONT UNE NOUVELLE FORME GIGAMAX !

En plus de Dracaufeu mis en avant dans la version de base de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, Florizarre et Tortank bénéficieront eux-aussi d'une version Gigamax

Florizarre Gigamax

Tortank Gigamax

ARTIKODIN, ÉLECTHOR ET SULFURA ?

Des Pokémon légendaires ressemblant étrangement à Artikodin, Électhor et Sulfura ont été aperçus à Couronneige. Ces Pokémon portant respectivement des caractéristiques de type Glace, Électrik et Feu ont d'abord été pris pour les légendaires Artikodin, Électhor et Sulfura vus dans d'autres régions. Cependant, de récentes découvertes à propos de ces Pokémon laissent à penser qu'il s'agit en fait de formes régionales distinctes.

Artikodin de Galar

Électhor de Galar

Sulfura de Galar

DE NOUVELLES FORMES RÉGIONALES

Certains Pokémon ont des variantes régionales propres à Galar. C’est-à-dire qu’ils ont adopté une apparence différente de celle de leurs congénères venus d’autres régions pour s’adapter à leur environnement. Il n’y a d’ailleurs pas que leur apparence qui diffère : généralement, leur comportement est aussi bien éloigné de celui des formes qu’on leur connaît déjà.

Ramoloss de Galar

Flagadoss de Galar

DES POKÉMON ABSENTS DANS POKÉMON ÉPÉE ET POKÉMON BOUCLIER S’INVITENT À LA FÊTE !

De nombreux Pokémon absents dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ont élu domicile à Isolarmure et Couronneige. Préparez-vous à croiser une faune diverse et variée, de nouveaux Pokémon légendaires, ainsi que des formes régionales d’espèces découvertes dans d’autres régions !

Île solitaire de l'Armure

Lougaroc

Hyporoi

Zorua

Azurill

Dedenne

Leveinard

Magnézone

Pyrax

Les terres enneigées de la Couronne