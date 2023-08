Pokémon - The Pokemon Company en pleine réflexion concernant l'avenir des jeux de la licence

Ne nous mentons pas, bien quelle soit la licence la plus rentable du jeu vidéo, La licence Pokémon ainsi que Game Freak sont en proie à un problème majeur depuis plusieurs années : les délais serrés entre chaque sortie de jeu vidéo pour coller avec tout le reste du merchandising. Du côté des joueurs, on note également une certaine bipolarité, certains demandant davantage de jeux et de spin-off, mais s'offusquant de ne pas voir apparaître de nouveaux titres moins d'un an après la parution du dernier gros jeu de la licence. Du côté de la Nintendo Switch, si Game Freak a su briller avec Légendes Pokémon: Arceus, faire vibrer la corde nostalgique des joueurs avec les Pokémon Let's Go, et passer à la HD avec Pokémon Epée et Pokémon Bouclier non sans mal, il faut avouer que ces dernières années nous sentons qu'un cap a été franchi. Entre les remakes de la 4G par ILCA mous du genou, et la 9ème génération représentée par Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui cumule les défauts techniques, l'heure est sans doute venu à la réflexion pour l'avenir de la licence en jeu vidéo, et pourquoi pas, réorganiser la manière de travailler de Game Freak.

Durant les Championnats du Monde de Pokémon s'étant déroulés ce week-end , Takato Utsunomiya, Directeur d'Exploitation de The Pokemon Company a accepté de livrer une interview aux médias présents sur place. La fameuse question sur le calendrier qui régissait la sortie de tous les jeux a été abordée, et voici la réponse du concerné :

Si vous regardez le passé, le chemin que nous avons emprunté jusqu'à présent est parsemé de sorties constantes. En publiant toujours des produits avec une cadence fixe et élevée. Avoir toujours des produits capables d'être introduits sur le marché et des nouvelles expériences sur le marché pour nos clients, c'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à présent. Mais en ce moment, il y a de plus en plus de discussions, de conversations au fur et à mesure que les environnements de développement changent. Cela nous fait réfléchir à si nous pouvons continuer à avoir un rythme de sortie des jeux élevé, tout en nous assurant que ces produits soient de la meilleure qualité possible.

Si l'on se rappelle les trailer de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet, beaucoup avaient émis des inquiétudes, notamment en voyant le fameux moulins qui était animé façon diaporama lorsque l'on s'éloignait de lui, ou encore le popping des monstres. Du côté des testeurs, nous avons également notre part de responsabilité à assumer. Comme beaucoup de tests reçus plusieurs semaines voire mois en avance, il peut arriver que des problèmes techniques soient signalés et corrigés avec les fameux patch day one. Force est de constater que malgré les propos rassurants de Game Freak et de sa "grosse màj Day One" à l'époque des tests, nous pouvons constater encore aujourd'hui des soucis techniques flagrants que ce soit en Solo ou en Multijoueur (notamment les Raids toujours aussi buggués).

Si l'on aurait pu croire que le problème venait de la nature "Open World" du titre, le dernier trailer du spin-off Le Retour de Détective Pikachu montre là-encore des faiblesses techniques évidentes. Certes la Nintendo Switch n'est pas une bête de puissance, mais si l'on regarde ce que proposent les développeurs comme Saber Interactive, ou encore Nintendo avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, on est en droit de se dire que c'est réellement le facteur temps qui pose problème à Game Freak, sans compter cette absence de volonté à vouloir augmenter ses effectifs. Bien que la société soit "piégée" avec la licence Pokémon, est-ce que la solution d'espacer la sortie des différents jeux permettra de regagner en qualité ? Seul l'avenir nous le dira...