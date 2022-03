Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : leur nom de code était apparemment Titan

C'est une découverte faite par un fan sur le site officiel de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les prochains opus de la célèbre série attendus en fin d'année sur Nintendo Switch. Apparemment avant que les jeux ne soit officialisés, ils étaient étiquetés sur les lignes de code du site par le nom de "Titan". Depuis remplacé par les initiales SV (pour Scarlet et Violet) on peut supposer que Titan était le nom de code du jeu, de façon à pouvoir travailler en évitant les fuites. pour l'instant, cependant ce n'est qu'une rumeur et on verra si d'autres indices pointent dans ce sens... De toute façon, que faire d'une telle information si ce n'est la ranger dans le rayon anecdotes de la grande histoire du développement du jeu ? Pas grand chose... Surtout que très souvent les noms de code n'ont rien à voir avec le jeu qu'ils protègent. En même temps, on espère vraiment que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront... titanesques.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont attendus fin 2022 . En attendant d'autres précisions, retrouvez toutes les informations sur le starter du jeu dans notre news spéciale. Et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

The codename for Pokémon Scarlet & Violet is "Titan"



It was discovered during Pokémon Day from @abcboy101 and if we check now they replaced the word Titan with SV as pointed out by @LunarTheUmbreon



What an interesting codename! pic.twitter.com/VqJ8twaBm7 — Eclipse ???? ???????????????????????????? ????????????????????! (@3clipse_tt) March 8, 2022