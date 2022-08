Pokémon : Les chroniques d’Arceus - La mini série spéciale débarque sur Netflix

Après le succès de Légendes Pokémon : Arceus sorti en début d'année et avant la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet en novembre prochain sur Nintendo Switch, les fans de Pokémon vont pouvoir découvrir une mini série animée spéciale nommée Pokémon : Les chroniques d’Arceus. Composée de seulement quatre épisodes, cette série, publiée précédemment au Japon sur Amazon Prime Vidéo, débarquera en Occident le 23 septembre 2022 sur Netflix. Notez que le premier épisode a été diffusé lors des Championnats du Monde Pokémon 2022 qui se déroule actuellement à Londres. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation et une première bande annonce de Pokémon : Les chroniques d’Arceus ci-dessous.

Lorsque Sacha, Goh et Aurore reçoivent un message mystérieux du Pokémon fabuleux Arceus, ils retrouvent leur ancien ami, Pierre, et se dirigent vers le Mont Couronné pour enquêter. Ils y rencontrent le féroce Heatran et la Team Galaxie, responsable de cette menace, et que l’on croyait démantelée. Les commandants de la Team Galaxie sont déterminés à retrouver leur chef disparu en ouvrant un portail entre les dimensions. Avec un trio de Pokémon légendaires et la Maîtresse de Sinnoh, Cynthia, à leurs côtés, nos héros ont beaucoup d’aide, mais ils en auront bien besoin pour sauver Sinnoh de la destruction.