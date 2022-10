Pokémon Ecarlate et Violet - La saison des pique-niques est ouverte !

Avec l'arrivée de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, il était impensable que Game Freak ne mette pas en place une nouvelle mécanique pour prendre soin de nos créatures. On se retrouvera ainsi de nouveau au grand air dans la région de Paldea pour organiser des sessions de pique-niques. A la différence de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, nous ne préparerons pas des curry mais des sandwichs qui apportent divers effets à vos monstres.

Les pique-niques

​Les joueurs et joueuses pourront pique-niquer presque n’importe où à travers les vastes espaces sauvages de la région. Il leur sera possible de choisir les motifs des nappes, des verres, des bouteilles et des autres objets afin de personnaliser leur mise en place. Les Sandwichs ne restaurent pas uniquement les Points de Vie des Pokémon, ils octroient également divers effets utiles pour l’aventure ! Il est possible de préparer toutes sortes de Sandwichs durant les pique-niques. Les joueurs et joueuses devront tout d’abord décider de la garniture et des condiments à utiliser, ainsi que de la pique qui permettra de maintenir le résultat final en un seul morceau. Il faudra ensuite arranger méticuleusement ces ingrédients sur les tranches de pain en prenant soin de bien les faire tenir en équilibre, afin d'éviter que le Sandwich ne s'écroule ! Les fans pourront également profiter des pique-niques avec leurs proches grâce au Club Union[1], en se rapprochant simplement du pique-nique d’une autre personne pour y participer ensemble, ainsi qu'avec leurs Pokémon !

Et pour ce qui est des interactions avec nos Pokémon, nous aurons également le droit à des sessions de toilettage en pleine nature afin de les soignée et renforcer votre amitié, un facteur ô combien important pour l'évolution de certaines créatures.