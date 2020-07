Pokémon : Ailes du Crépuscule - l'épisode 6 est disponible

Pokémon : Ailes du crépuscule est une série animée Pokémon racontant les périples des dresseurs iconiques de la région de Galar. Ces courts épisodes publiés sur Youtube nous permettent d'en apprendre plus sur nos personnages favoris de la 8ème génération.

Nous vous en parlions récemment, l'épisode 6 de Pokémon : Aile du Crépuscule a été annoncé sur Twitter via un communiqué de The Pokémon Company Japan et c'est chose faite. Ce nouvel épisode appelé Clair de Lune met en lumière le personnage Alistair, le champion d'arène du type Spectre. Vous retrouverez cet épisode ci-dessous sous-titré en français. Bon visionnage.

Après s’être disputé avec son ami John, Tommy veut se réconcilier. Il fait appel à Alistair, le Champion d’Arène de type Spectre de la région de Galar, pour l’aider d’une manière très inhabituelle.

