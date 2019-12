Pokémon Epée & Bouclier : un glitch pour s'envoler et passer à travers les murs

Pokémon Epée / Bouclier sont disponibles sur Nintendo Switch et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils divisent les joueurs, et même notre rédaction ! Il suffit de lire le test de GG (ici) et l'avis de Mimir (là) pour constater que les jeux sont très diversement appréciés... Pour autant, cela n'empêche pas les jeux de cartonner dans les charts et à de très nombreux joueurs de s'amuser avec. C'est le cas d'un Youtubeur nommé BLAINES qui a découvert un glitch permettant de faire "voler" son héros / héroïne et même de lui faire traverser les murs... Retrouvez la vidéo de son "exploit" ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Pour rappel, Pokémon Epée / Bouclier est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI et la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA.