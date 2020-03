Pokémon Epée et Bouclier : Pachyradjah, Duralugon, Dracaufeu et Miasmax Gigamax disponibles en Raid

Alors que nous pouvions dénicher depuis le 9 mars les formes Gigamax de Ectoplasma, Mackogneur et Ronflex dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, une mise à jour vient d'avoir lieu ce jeudi 26 mars . 4 nouvelles formes Gigamax prennent donc leur place pour une durée encore indéterminée :

Pachyradjah

Duralugon

Dracaufeu

Miasmax

Pour mettre la main sur ces derniers rien de plus simple, il vous suffit de lancer Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier, et de mettre à jour le bulletin des Terres Sauvages. Après quoi, il ne vous restera qu'à fouiller un maximum d'Antre, et à vérifier si vos amis tombent aussi sur les fameuses formes Gigamax pour ensuite les affronter et tenter de les capturer. Bonne chance à tous les dresseurs !