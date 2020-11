Pokémon : Ailes du Crépuscule - la version française du premier épisode arrive bientôt

Si vous ne le saviez pas, Pokémon : Ailes du Crépuscule est une série animée diffusée sur Youtube, racontant de multiples péripéties à travers différents personnages issus de la région de Galar. Jusqu'à aujourd'hui, tous les épisodes sortis ont été seulement doublés en japonais/anglais et sous-titré en français. Bonne nouvelle pour les fans de la série, ce n'est plus qu'une question de temps car nous apprenons aujourd'hui via le compte Twitter Pokémon : Ailes du Crépuscule FR que le doublage de l'épisode 1 est sur le point d'arriver. Un doublage réalisé par des particuliers mais qui semble malgré tout être de bonne facture. Nous vous laissons juger par vous-même via le trailer disponible ci-dessous. Bon visionnage !

Pourquoi ce projet de doublage ? Lors de la diffusion du premier épisode de Pokémon : Ailes du Crépuscule, nous avons constaté avec tristesse que cette série allait être dépourvue d’une version doublée en français. Bien que Pokémon Générations, la précédente mini-série Pokémon, ait bel et bien bénéficié d’une version française, nous n’avons à notre disposition pour cette nouvelle série très prometteuse que la version japonaise, ainsi que la version anglaise sous-titrée français. Passionnés de doublage et de Pokémon, et voyant que nous n’étions pas les seuls à rêver de cette VF, nous avons décidé de concrétiser ce projet ambitieux qui est de créer nous même notre propre doublage français pour la série Pokémon : Ailes du Crépuscule. C’est ainsi qu’a débuté cette grande aventure… !

