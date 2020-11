Pokémon : Ailes du Crépuscule : l'épisode spécial célébrant la sortie du DLC de Pokémon Epée & Bouclier est disponible

Pour faire la promotion de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier The Pokémon Company a lancé au début de l'année une mini web série nommée Pokémon : Ailes du Crépuscule et animée par le Studio Colorido. Sept épisodes ont ainsi été publiés, permettant d'avoir un autre regard sur Galar, ses Pokémon et ses habitants. Logiquement la mini série était terminée mais pour célébrer la sortie du DLC 2 du Pass d'extension, un épisode spécial est désormais visible sur Youtube. On y retrouve Tarak en route pour Isolarmure ainsi que d'autres figures bien connues... Pour le moment, la vidéo est uniquement en japonais mais dès que la version française sera publiée, vous pourrez la retrouver ici-même.

Pour rappel, vous pouvez toujours retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que les détails du pass d'extension, son prix et toutes les infos en cliquant LA.

Pour en savoir plus sur les jeux, retrouvez aussi :

Voir aussi les autres épisodes de Pokémon : Ailes du Crépuscule en français