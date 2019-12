Le Pokémon M. Mime fait peur à voir dans la nouvelle série animée Pokémon

Depuis le mois dernier, en parallèle à la sortie de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch, les japonais peuvent suivre la 23ème saison de la série animée Pokémon dans laquelle Sasha, fraîchement sacré champion de Ligue et un nouvel ami du nom de Go (voir là) entreprennent un tour du monde donnant l'occasion de retrouver les Pokémon des huit générations (dont la dernière...)

A priori, c'est une série animée qui marche dans les traces des précédentes, et notamment de la dernière avec un design un peu différent (quoique réaménagé...) Pourtant les fans ayant vu le dernier épisode diffusé il y a quelques heures au Japon ont été très étonnés en découvrant l'expression faciale du Pokémon M. Mime, habituellement débonnaire, et cette fois-ci plutôt effrayant ! Le site Nintendo Soup a compilé quelques réactions de spectateurs japonais que nous vous invitons à retrouver ci-dessous. Vous verrez que si certains se disent horrifiés, d'autres préfèrent y voir un hommage au film Detective Pikachu.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur la nouvelle série, vous pouvez consulter nos dernières news ici.

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">