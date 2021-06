Pokémon, les Voyages : la 23eme saison de la série animée Pokémon débarque le 1er juillet en intégralité sur Netflix

Diffusé au Japon depuis novembre 2019 la 23eme saison de la série animée Pokémon se prépare à débarquer sur Netflix en intégralité dès le 1er juillet. La série nommée, Pokémon, les Voyages était déjà disponible sur Netflix aux Etats-Unis mais pas encore en Europe. En France, la série a été diffusée à partir de l'été dernier sur Canal J et Gulli. Cependant désormais pour la voir, il faudra vous connecter à Netflix. Notez que contrairement aux Etats-Unis où la série avait été découpée en plusieurs parties, vous pourrez apprécier l'intégralité de la saison 23 dès le 1er juillet . Pour finir, sachez que la 24eme saison a d'ores et déjà été annoncée pour une diffusion quasiment mondiale cette année, notamment en France. Nommée Pokémon, Les Voyages d'un Maître, il s'agit de la suite directe de la 23eme saison avec le même style graphique, les mêmes personnages, etc.- voir notre news spéciale.

Retrouvez ci-dessous, le générique de Pokémon, les Voyages