Pokémon, les Voyages d'un Maître : la 24eme saison de la série animée débarque cette année pour le 25eme anniversaire de Pokémon

Alors que la 23ème saison de la série animée Pokémon est en cours de diffusion dans de nombreux pays, The Pokémon Company vient d'annoncer que la 24eme saison allait être diffusée dans la foulée pour le 25eme anniversaire de la licence Pokémon. Nommée Pokémon : les voyages d’un Maître, c'est la suite directe de la saison précédente avec le même style, les mêmes personnages et le même univers. On y retrouvera Sasha et Goh dans leurs tribulations de Kanto à Galar toujours à la recherche de Pokémon pour le laboratoire Cerise. Il y aura aussi Chloé qui fera ses premiers pas en tant que dresseuse Pokémon et rencontrera une mystérieuse Evoli... La série sera l'occasion de découvrir de nouveaux personnages mais aussi de retrouver d'anciens rivaux.

La série Pokémon : les voyages d’un Maître est donc attendue cette année dans la majorité des pays de diffusion et en attendant d'autres infos, retrouvez le synopsis ainsi que les premières images officielles de la série.