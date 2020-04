Pokémon, la série animée - La saison 23 se nommera Pokémon, les voyages en France

L'attente est bientôt finie pour les amateurs de Pokémon, la série animée. Alors que la saison 23 est diffusée au Japon depuis le mois de novembre 2019, les aventures de Pikachu, Sacha et Goh vont enfin débarquer en Occident dans les prochaines semaines. Si nous n'avons pas encore de date précise pour la diffusion sur Gulli et Canal J, Netflix quant à eux diffuseront les 12 premiers épisodes à compter du 12 juin 2020 . La chaîne Youtube officielle de Pokémon a en effet diffusé un premier aperçu de l'animé dans sa version anglaise. Cette 23ème saison se nommera officiellement Pokémon, les voyages en France. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous, accompagné d'un bref résumé :

Les fans impatients de suivre les prochaines aventures de Sacha Ketchum et de Pikachu n'auront plus à attendre très longtemps ! La 23e saison de la série animée Pokémon sera bientôt disponible sur Gulli et Canal J. Dans Pokémon, les voyages, Sacha quitte la région d'Alola avec une nouvelle idée en tête : découvrir le monde ! Sacha va voyager avec son nouvel ami, Goh, un autre garçon dont la curiosité pour les Pokémon est sans limites. Sacha est plus déterminé que jamais à devenir Maître Pokémon, tandis que Goh veut attraper un Pokémon de chaque espèce (y compris le fabuleux Mew), laissant présager des aventures passionnantes que nos héros vont vivre au cours de leur exploration du monde Pokémon.

Préparez-vous pour toutes sortes de nouvelles aventures aux côtés de Sacha, Pikachu et leurs amis dans la série Pokémon, les voyages, bientôt disponible.