TV Pokémon : le service de streaming gratuit pour regarder les séries animées Pokémon définitivement interrompu

L'appli TV Pokémon qui permettait de retrouver pratiquement toutes les saisons de la série Pokémon gratuitement sur le net, mobiles et Nintendo Switch a cessé ses services, le 29 mars 2024 . L'application n'était déjà plus téléchargeable depuis le début d'année mais il était encore possible de l'utiliser. Désormais, le service est définitivement interrompu.

Pour retrouver légalement toutes les saisons de la Pokémon, la série animée, The Pokémon Company nous oriente gentiment vers YouTube, le replay des chaînes de télé Gulli et Canal J et les services de vidéo par abonnement, Netflix et Prime Vidéo (voir ici).

Nous remercions tous nos fans qui ont suivi tant d’aventures sur TV Pokémon pendant toutes ces années. L’application et le site Web TV Pokémon vont disparaître et le service s’arrêtera le 29 mars 2024. Nous avons compilé une liste de sites sur lesquels vous pourrez continuer de regarder les dessins animés Pokémon et d’autres programmes Pokémon. Veuillez consulter Pokemon.fr régulièrement pour ne rien manquer des actualités Pokémon. Encore merci pour votre fidélité !

Lire aussi :

LEGENDES POKEMON: Z-A : nouveau jeu Pokémon annoncé pour 2025 sur Nintendo Switch

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube