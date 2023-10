La série : Pokémon, les horizons débarque début 2024 sur Gulli

Alors que les fans ont dû dire au revoir à Sacha et à son fidèle Pikachu après plus de 25 ans de service dans la série animée, l'heure est venue pour les fans de tourner la page avec l'arrivée de la prochaine saison de l'animé dénommée La série : Pokémon, les horizons. Désormais nous suivrons les aventures de Liko, une jeune fille fraichement débarquée de la région de Kanto, accompagnée de son Poussachat, mais aussi les aventures de Rhod et de son Chochodile. La série démarrera officiellement début 2024 en français sur la chaîne Gulli, et dès le mois de décembre sur Canal J.

Une nouvelle aventure commence dans le vaste monde des Pokémon ! À son arrivée à l’Académie Indigo, une jeune fille du nom de Liko reçoit son premier partenaire Pokémon, Poussacha. Très vite, elle est poursuivie par les Explorateurs, un mystérieux groupe déterminé à s’emparer du pendentif qu’elle porte au cou. Cependant, Liko n’est pas seule : Friede, Capitaine Pikachu et les autres Électacleurs Volants lui offrent leur protection à bord de leur dirigeable. Pendant ce temps, un jeune garçon appelé Rhod rêve de devenir Dresseur Pokémon, ignorant le secret que recèle sa Poké Ball ancienne. Tandis que Liko, Rhod et les Électacleurs Volants s’envolent vers de nouveaux horizons, quelles sortes de découvertes les attendent ? Les fans qui ont un abonnement à Canal J pourront avoir un premier aperçu de la série en décembre 2023. Restez à l’écoute sur Gulli et Canal J où d’autres informations sur la série seront communiquées, et abonnez-vous à la chaîne YouTube officielle de Pokémon pour découvrir les prochaines bandes-annonces.