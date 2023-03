Pokémon, la série animée : la Team Rocket ne s'envolera plus jamais vers d'autres cieux

Pokémon, la série animée est l'une des plus anciennes séries animées pour enfants de la télévision, toujours en production. Cependant, après 25 ans de diffusion dans le monde entier, la série s'apprête à prendre un nouveau tournant. En effet, pour la 26ème saison dont la diffusion est prévue en avril au Japon, Sacha et Pikachu qui étaient jusque-là les héros principaux de la série, laissent leur place à un nouvel héros et à une nouvelle héroïne, Roy et Liko. En attendant la diffusion de la nouvelle série, les fans japonais peuvent suivre depuis le 13 janvier dernier, les ultimes aventures de Sasha et ses amis dans une mini-série en forme de "réunion", permettant de se remémorer de beaux souvenirs et de retrouver quelques vieilles connaissances.

C'est notamment l'occasion de retrouver la Team Rocket, l'équipe de "méchants", plus rapide que la lumière, principalement composée de Jesse, de James et du Pokémon bavard, Miaouss (c'est un trio). Seulement, il semblerait que cette ultime réunion ne se termine pas très bien pour nos trois compères. En effet dans l'épisode diffusé le 10 mars dernier au Japon, la Team Rocket essaie une nouvelle (dernière?) fois de capturer Pikachu mais une fois de plus, échoue et s'envole vers d'autres cieux. Rien de très nouveau sauf que c'est à priori, une fois de trop puisqu'à la fin de l'épisode, Jesse, James et Miaouss se décident à tirer les conséquences de leurs échecs systématiques et se séparent en partant chacun de leurs côtés, laissant derrière eux leurs Pokémon.

Evidemment, cette fin douce-amère a beaucoup choqué les fans qui avaient appris à aimer la Team Rocket et (ce qui semblait être) leur indéfectible détermination à rester ensemble pour "capturer le Pikachu du morveux" durant plus de 1000 épisodes . Pour beaucoup, la Team Rocket méritait mieux que cette séparation subite à deux épisodes de la conclusion de l'ère Sasha et Pikachu. Il reste d'ailleurs encore un espoir puisque l'ultime épisode de la mini série, l'Arc-en-ciel et le maître Pokémon sera diffusé ce 24 mars . La Team Rocket y fera-t-elle une ultime apparition ? En attendant de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

