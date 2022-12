Pokémon La série - Découvrez un premier visuel de la prochaine saison et de ses deux nouveaux protagonistes

L'heure du changement semble avoir sonné pour Pokémon, la série animée. Après l'annonce de la retraite de Sacha et Pikachu, le groupe The Pokémon Company a annoncé une nouvelle série animée Pokémon qui suivra un arc narratif et des personnages encore jamais vus, dont deux protagonistes, Liko et Roy dans la version japonaise, débutant leurs aventures dans le monde des Pokémon.

Et pour ceux qui préfèrent suivre les épisodes en français, de nouveaux épisodes de La série : Pokémon, les voyages ultimes sont diffusés chaque mercredi à 11h30 sur Gulli. De plus, après la diffusion d’un épisode de La série : Pokémon, les voyages ultimes sur Gulli, les fans pourront le revoir sur Gulli Replay.