Pokémon, les Horizons : aperçu de la nouvelle série animée Pokémon

Si vous avez grandi avec la série Pokémon, vous savez sans doute qu'une page s'est tournée puisque Sasha et son Pikachu ont laissé leur place et ne sont plus les héros de la nouvelle saison de la série animée, nommée en France Pokémon, les Horizons, dont la diffusion a débuté en avril au Japon. On vous en a déjà parlé (notamment ici) mais à l'occasion de la San Diego Comic-Con 2023, The Pokémon Company a publié une vidéo de près de 11 minutes dévoilant le début de la série en version anglaise. En attendant de découvrir la version française, retrouvez cette vidéo ci-dessous.

