Pokémon, les voyages d’un Maître : découvrez un premier aperçu de la 24eme saison de la série animée Pokémon

Pour le 25eme anniversaire des Pokémon, il aurait été logique de découvrir la 25eme saison de la série animée qui continue de cartonner auprès des jeunes (et des moins jeunes) génération après génération. Cependant, c'est bien la 24eme saison que l'on découvrira dès cette année un peu partout dans le monde. Nommée, Pokémon : les voyages d’un Maître, la nouvelle série nous permettra de retrouver Sasha et Goh pour la suite des aventures débutées dans la saison précédente. On vous en avait déjà parlé ici. Aujourd'hui nous vous invitons à découvrir une bande annonce de présentation de la série en français. Vous pourrez ainsi avoir un premier aperçu de la série avant sa diffusion en France un peu plus tard cette année.

La nouvelle saison de Pokémon, la série sortira dans l’année, mais vous pouvez déjà en avoir un aperçu. Les voyages de Sacha et Goh dans le monde des Pokémon continuent dans La série : Pokémon, les voyages d'un Maître qui sortira dans l'année. Revenez plus tard pour découvrir comment regarder les épisodes. Dans la 24e saison de l'emblématique dessin animé, Sacha, Goh et leurs partenaires Pokémon vivent de nouvelles aventures alors qu'ils combattent et attrapent de nouveaux Pokémon de Kanto à Galar. Vous découvrirez nos héros poursuivre leurs recherches Pokémon pour le Laboratoire Cerise, et Sacha reste déterminé à réaliser son rêve de devenir Maître Pokémon et grimpe dans le classement du Tournoi du Couronnement Mondial. De son côté, Goh tente de compléter son Pokédex et d'atteindre son objectif ultime : attraper Mew. Chloé, quant à elle, fait ses premiers pas en tant que Dresseuse Pokémon lorsqu'elle rencontre une mystérieuse Évoli. Tenez-vous prêts pour de nouveaux amis, d'anciens rivaux et des aventures incroyables dans La série : Pokémon, les voyages d'un Maître disponible cette année.