Le Pokémon Larméléon fait craquer tout le monde pour son premier épisode dans la série animée Pokémon, les Voyages

Actuellement diffusée au Japon mais aussi aux Etats-Unis sur Netflix, la 23eme saison de la série Pokémon devrait débarquer en France sur Canal J puis sur Gulli à la rentrée sous le titre Pokémon, les Voyages. Dans cette nouvelle saison,Sasha et son nouvel ami Goh voyagent dans toutes les région du Pokémonverse dont la dernière, Galar. L'occasion de rencontrer des Pokémon des derniers jeux Pokémon Epée & Bouclier.

Dans l'épisode diffusé le 12 juillet, c'est le Pokémon de type eau Larméléon qui a fait son entrée dans la série et à priori, il y fait craquer tous les personnages en provoquant autour de lui des crises et des torrents de larmes avant de finalement rejoindre Sasha et ses amis dans ses voyages... En attendant de pouvoir découvrir Pokémon, Les Voyages, retrouvez quelques images de cette première apparition larmoyante mais aussi le générique (en anglais) ainsi que quelques extraits (en anglais sous-titrés en français) de Pokémon, les Voyages.