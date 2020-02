Un Pokémon légendaire surprenant fait une apparition dans le dernier épisode de la nouvelle série animée Pokémon

Depuis le mois dernier au Japon , en parallèle avec la sortie de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch, la 23ème saison de la série animée Pokémon est diffusée au Japon (alors que la 22ème est actuellement diffusée en France sur Gulli et Canal J) Cette série dont on vous a déjà parlé (notamment là) reprend plus ou moins le style graphique des dernières saisons à Alola et suit les pérégrinations de Sasha, fraîchement sacré champion de Ligue et de son nouvel acolyte prénommé Go (voir là) qui font un tour du monde des différentes régions du Pokéverse dont la dernière : Galar.

Lors du dernier épisode diffusé ce week-end au Japon, nos deux héros rencontrent un Pokémon légendaire auquel on ne s'attend pas et dont vous laisse la surprise en regardant la vidéo publiée sur Twitter par un fan, à moins que vous ne préfériez le découvrir vous-même en regardant la série lorsqu'elle sera diffusée en France... Attention *SPOILER*!

They show the legendary Pokémon of sword and shield!#anipoke pic.twitter.com/FsklFISxkp