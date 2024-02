Pokémon Go X Pokémon Les Horizons - La Série : Un nouvel événement collaboratif annoncé pour le mois de mars

Même si on ne le voit plus souvent dans l'actualité, Pokémon Go continu son bonhomme de chemin, se mettant continuellement à jour. A l'occasion du Pokémon Presents de ce jour, Pokémon Go vient d'annoncer un nouveau partenariat avec la nouvelle série animée Pokémon Les Horizons - La Série. L'événement se déroulera du 5 au 11 mars et permettra aux joueurs mobiles de découvrir les éléments suivants :

Possibilité de Capturer le Pikachu avec la casquette de Cap

Liko et Rhod (héros de la dernière saison de l'animé) apparaîtront sur vos photos prises avec Cliché Go

Possibilité de capturer Charbambin, Malvalame et Carmadura