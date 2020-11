Pokémon Go x Pokémon HOME : guide complet pour transférer vos Pokémon et récupérer Melmetal Gigamax

Annoncée en septembre dernier, cette nouvelle fonctionnalité commence à être intégrée doucement mais sûrement à l'international. Notre guide vous permettra en toute simplicité de transférer vos Pokémon de Pokémon Go à Pokémon HOME dans l'optique de compléter votre pokédex de Galar ou de former votre équipe ultime. Attention, cette fonctionnalité ne marche que dans un sens et ne permettra pas d'envoyer vos Pokémon de Pokémon HOME à Pokémon Go. Pour le moment, cette fonctionnalité ne concerne que les joueurs de niveau 33 et plus et celle-ci devrait être rendue accessible pour tous d'ici peu.

Etape 1 : Associez vos comptes :

Lancez votre application mobile Pokémon Go

Appuyez sur la Pokéball au centre de l'écran pour ouvrir le menu principal

Allez ensuite dans les paramètres du jeu (engrenage en haut à droite)

Dirigez-vous tout en bas de la page et appuyez sur " Pokémon HOME"

Puis associez votre compte Nintendo

Bravo, vos comptes Pokémon Go et Pokémon HOME sont maintenant associés ! Maintenant il ne vous reste plus qu'à envoyer un de vos Pokémon dans Pokémon HOME.

Etape 2 : Transférez vos Pokémon :

Sur la même page où vous avez associé vos comptes un nouveau bouton est apparu "Envoyer un Pokémon", cliquez dessus

Sélectionnez le Pokémon que vous voulez transférer

Un coût en "Energie Transporteur GO" vous sera demandé (le coût varie en fonction de la rareté, de la puissance, du caractère légendaire ou shiny, etc. du Pokémon sélectionné)

Appuyez sur "Suivant" puis sur "Transporter"

Il ne vous restera plus qu'à aller chercher votre Pokémon dans l'application Pokémon HOME et de réceptionner le colis.

Obtenir Melmetal Gigamax :

Comme vous le savez, lors de votre premier transfert de Pokémon Go à Pokémon HOME, un Melmetal Gigamax vous sera offert (voir notre news dédiée ici). Pour l'obtenir rien de plus simple :

Lors de votre premier transfert un cadeau vous attendra dans Pokémon HOME

Rendez-vous dans l'application Pokémon HOME et appuyez sur l'onglet menu principal situé en bas au centre de votre écran

et appuyez sur l'onglet menu principal situé en bas au centre de votre écran Appuyez ensuite sur le bouton "Cadeau Mystère" et puis sur "Boîte Cadeau"

Pour finir, cliquez sur votre cadeau contenant le Melmetal Gigamax et récupérez-le

Voilà vous venez d'obtenir un Melmetal Gigamax, il ne vous restera plus qu'à l'envoyer sur votre Pokémon Epée et/ou Pokémon Bouclier. Restez-connecté sur Nintendo-Master pour ne rien manquer.

Source : Nianticlabs