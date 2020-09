Pokémon Epée et Bouclier : Melmetal Gigamax dévoilé

Annoncé lors du direct consacré au DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier d'aujourd'hui (ici), le Pokémon fabuleux Melmetal va faire son entrée dans la région de Galar. Mais ce n'est pas tout, celui-ci arrivera dans une forme Gigamax (voir image ci-dessous).

Pour l'obtenir rien de plus simple, il vous suffira de transférer un Pokémon de Pokémon Go à Pokémon HOME. Lorsque cela est fait, vous recevrez un Cadeau Mystère dans Pokémon HOME contenant Melmetal Gigamax qu'il vous suffira de transférer dans votre partie de Pokémon Epée et/ou Pokémon Bouclier. Retrouvez dès à présent un court résumé en vidéo ci-dessous.

La connectivité entre Pokémon Go et Pokémon HOME est prévue pour 2020 sans plus de précision.

Les attaques de type Acier que connaît Melmetal Gigamax se transforment en Fonte G-Max. Elle fait s’abattre une cascade de métal liquide et d’ondes de choc dévastatrices. Cette attaque ne se contente pas d’infliger des dégâts, elle empêche également sa cible d’utiliser la même capacité une seconde fois.

Source : Pokemon