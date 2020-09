Pokémon Epée et Bouclier : le DLC 2 du pass d'extension disponible le 23 octobre sur Nintendo Switch

S'il y avait bien un événement à ne pas manquer aujourd'hui du côté Nintendo c'est bien le direct consacré au DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier organisé par The Pokemon Company. Idéal pour faire le plein d'informations sur la deuxième et dernière extension de la 8ème génération de Pokémon à savoir les terres enneigées de la Couronne.

Bonne nouvelle, les fans de la franchise ne devront pas "trop" attendre car ce nouveau contenu payant sera disponible le 23 octobre 2020. En plus d'inclure de nouveaux pokémon, ce DLC ajoutera à votre jeu d'anciens Pokémon légendaires, le mode expédition Dynamax ainsi que le tournoi des stars de Galar. Bref, une opportunité pour les joueurs de continuer leurs aventures.

Pour rappel, le pass d'extension comprenant le DLC n°1 et le DLC n°2 de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier est disponible à l'achat sur l'eshop de la Nintendo Switch pour 29.99€. De plus, dès le 6 novembre 2020 sortiront en magasin Pokémon Epée et Pokémon Bouclier dans une nouvelle version comprenant en plus le pass d'extension.

Retrouvez ci-dessous le trailer des terres enneigées de la Couronne. Le DLC n°2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier était l'un des contenus les plus attendus par la communauté Nintendo. Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires.

Source : Youtube