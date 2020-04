Street Art : les Pokémon investissent les murs de New York

Si la ville de New-York comme beaucoup d'autres sur la planète vit des moments difficiles, la vie continue malgré tout d'y suivre son cours. Grâce à une rédactrice de Kotaku, Heather Alexandra, on découvre ainsi aujourd'hui une fresque murale assez impressionnante dédiée aux Pokémon. On ne sait qui en est l'auteur mais manifestement, il connait son sujet. Se trouvant quelque part à Brooklyn, cette fresque immense, bourrée de détails et de Pokémon, a été immortalisée en images que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.