Pokemon Go : Tutafeh de Galar teasé

Pokémon Go est incontestablement l'un des jeux mobiles les plus joués. Malgré une petite perte d'intérêts des joueurs par rapport à son année de lancement, les mises à jour s'enchainent et étoffent le contenu du jeu à travers les années. En l'occurrence, nous apprenons aujourd'hui, via une courte vidéo postée sur le compte officiel Twitter de Pokémon Go, qu'un nouveau Pokémon issu de la région de Galar va incessamment sous peu faire son apparition en jeu.

D'après ce court teasing disponible ci-dessous, il semblerait que Tutafeh de Galar fasse son apparition lors du prochain événement d'Halloween du jeu. Plus d'informations nous serons dévoilées sous peu alors n'hésitez pas à rester connecté sur Nintendo-Master pour ne rien manquer.