Pokémon Presents - Février 2025 : toutes les annonces et toutes les infos

Pour fêter dignement le Pokémon Day, The Pokémon Company sort, si ce n'est "le grand jeu", tout du moins un Pokémon Presents qui, on l'espère nous sortira le grand jeu (oui, on a déjà fait mieux comme intro).

En attendant qu'on vous détaille tout ceci avec des news dédiées, retrouvez ci-dessous toutes les annonces et toutes les infos au fur et à mesure de leur diffusion. Enjoy.

VOIR ET REVOIR POKEMON PRESENTS - FEVRIER 2025

Pokemon Presents - 27 février 2025 - Toutes les infos

Pokémon CHAMPIONS : nouveau jeu en développement sur mobiles et "les consoles de la famille Nintendo Switch" - Voir détails ICI

Les jeux Pokémon désormais traduits en 10 langues

Nouveau trailer et nouvelles infos concernant Légendes Pokémon : Z-A La ville d'Illumis se transforme afin de permettre aux humains et aux Pokémon de cohabiter ​Germignon, Gruikui et Kaiminus sont les trois Pokémon de départ Présentation de quelques personnages dont Boro et Cety Présentation de la Mega-Evolution Surprise : Légendes Pokémon : Z-A sortira fin 2025 -Voir détails ICI

Et c'est fini pour aujourd'hui !

