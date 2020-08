Pokémon Go : Porygon et Salamèche seront les vedettes dans les prochains Community Day

Élus par la communauté lors d'un lors d'un sondage posté sur le compte Twitter de Pokémon Go, le Pokémon Porygon et le Pokémon Salamèche seront les vedettes lors des deux prochains Community Day dans Pokémon Go. Porygon étant à la première place de ce classement (58.7%) il sera mis à l'honneur dans le Community Day prévu le 20 septembre 2020 et pourra apprendre l'attaque Triplattaque en évoluant. Tandis que Salamèche en deuxième position de ce podium (33%) sera lui disponible le 17 octobre 2020 et pourra apprendre l'attaque Dracosouffle en évoluant.

Petit rappel sur ce qu'est un Community Day. Depuis janvier 2018 a lieu chaque mois dans Pokémon Go un événement propre au jeu appelé Community Day. Durant cette journée spéciale et pendant une durée de seulement 3 h un Pokémon est mis à l'honneur. De ce fait, la fréquence de son taux d'apparition augmente par rapport à la moyenne et la probabilité que le Pokémon en question soit chromatique/shiny augmente elle aussi. De plus, si vous faites évoluer votre Pokémon durant cet événement celui-ci pourra apprendre une attaque spéciale (comme son attaque signature).