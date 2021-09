Pokémon GO fête ses 5 ans avec une vidéo anniversaire

Cinq ans déjà ! Alors que les joueur étaient sceptiques au lancement de l'application, l'application Pokémon Go a fait son bonhomme de chemin malgré les couacs et autres dérives. A l'occasion de son cinquième anniversaire, Niantic et The Pokémon Company ont préparé une petite vidéo événement que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Cette vidéo est un montage des expériences réelles des dresseuses et dresseurs Pokémon du monde entier. Au cours des cinq dernières années, chacun d’entre eux et d'entre elles ont vécu ses propres aventures aux côtés des Pokémon pour une découverte sans limite. Peu importe où les aventures mènent, le monde de Pokémon GO garde connecté tous les dresseurs à travers ce monde magique des Pokémon.