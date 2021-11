L'artiste Ed Sheeran prépare une performance à découvrir très bientôt dans Pokémon GO

Application mobile phare pour les collectionneurs de monstres de poche, Pokémon Go nous propose également de temps à autres quelques petits événements venant se mêler à nos chasses quotidiennes. Aujourd'hui, Niantic et The Pokémon Company ont annoncé que l’artiste Ed Sheeran sera la vedette d’une performance spéciale pour les dresseurs dans Pokémon GO. A partir du 22 novembre prochain , nous pourrons profiter d'une vidéo de l'artiste qui chantera quelques-uns de ses derniers titres. Toutes les informations sur l'événement sont à retrouver ci-dessous.

Niantic et The Pokémon Company annoncent aujourd’hui que l’artiste Ed Sheeran, récompensé aux Grammy Awards et fan de Pokémon, sera la vedette d’une performance spéciale pour les dresseurs dans Pokémon GO. Pour fêter la sortie de son nouvel album, “ = ” (Equals), les dresseurs pourront profiter de quelques-uns des derniers titres de l’artiste ainsi que des hits incontournables dans une vidéo préenregistrée accessible dans Pokémon GO.

Lancée le 22 novembre dans Pokémon GO, la vidéo met en scène Ed Sheeran interprétant quelques-unes de ses plus grandes chansons, notamment : “Perfect”, “Bad Habits”, “Overpass Graffiti”, “Thinking Out Loud”, “First Time” et “Shivers.” La vidéo de cette performance pourra être regardée pendant huit jours seulement, du 22 novembre à 20h au 30 novembre à 22h. Les joueurs recevront des informations sur la manière de regarder la vidéo par le biais des actualités dans le jeu Pokémon GO. Dans certains pays, les joueurs peuvent également interagir avec des ballons publicitaires sponsorisés présents dans le jeu.

Dans le cadre de cette célébration, le Pokémon préféré d'Ed Sheeran, Carapuce, apparaîtra dans Pokémon GO avec ses lunettes caractéristiques. Les joueurs peuvent également utiliser un code spécial pour recevoir un objet exclusif pour leur avatar avec la pochette de l’album “ = ” d’Ed Sheeran, qu’il porte durant sa performance unique. Le code spécial est 4SQS6N359Y7NPCUW et il peut être utilisé sur cette page.