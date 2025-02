Pokémon Presents : découvrez dès 15h les dernières nouveautés Pokémon

Aujourd'hui c'est le Pokémon Day. Et pour fêter ce jour comme il se doit, The Pokémon Company nous a concocté un Pokémon Presents "pour découvrir les dernières nouvelles et mises à jour de l’univers Pokémon."

Evidemment, on espère des surprises et, au minimum, en apprendre plus sur Légendes Pokémon : Z-A qui est l'un des jeux attendus en 2025 sur Nintendo Switch.

Pour découvrir, rendez-vous aujourd'hui, 27 février ici-même dès 15h (heure de Paris). Dans le même temps, vous pourrez retrouver toutes les infos du "Direct" dans notre news spéciale.

Une date pour le Nintendo Direct dévoilant les jeux SWITCH 2

Source : Pokemon