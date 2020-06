Pokémon Presents : spéculations autour d'une peluche de Pikachu noir

Ce qui est bien avec le net, c'est que l'on s'ennuie jamais. Lors du premier Pokémon Presents diffusé mercredi dernier (voir tous les détails ici) de nombreux spectateurs ont été intrigués par la présence dans le décor, derrière Tsunekazu Ishihara, le président de The Pokémon Company, d'une peluche d'un Pikachu noir. Un Pikachu rare (créé pour le Thunderbolt Project) dont beaucoup cherche depuis la signification, persuadés qu'il y en a une... Pourtant, c'est peut-être simplement un élément du décor... Mais certains se demandent s'il n'y a pas derrière un message politique en plein mouvement Black Lives Matter (voir ici) ? A moins que cela n'annonce un remake de Pokémon version Blanche et Pokémon version Noire ? Ou alors, cela a un rapport avec le fameux "grand projet" que Tsunekazu Ishihara a évoqué en fin d'émission et que l'on devrait découvrir le 24 juin prochain avec un second Pokémon Présents ?

Si c'est le cas, on devrait être rapidement fixé... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.